Follia in Olanda, i tifosi del Groningen lanciano bombe fumogene in campo

Follia in Olanda durante la sfida tra Groningen e Ajax. Attorno al decimo minuto di gioco i tifosi di casa hanno lanciato delle bombe fumogene sul campo di gioco in segno di protesta per la retrocessione della propria squadra. Successivamente al lancio, alcuni tifosi hanno invaso il campo con alcuni striscioni polemici. La partita è stata naturalmente sospesa dal direttore di gara.

Foto: Eredivisie logo