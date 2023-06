Follia in Ajaccio-Marsiglia. Aggredito un bambino malato di cancro

Indignazione in Francia per l’aggressione ieri sera, a margine della partita di campionato fra Ajaccio e Marsiglia finita 1-0 per i corsi, di un bambino di 8 anni gravemente malato di cancro e accompagnato dalla sua famiglia allo stadio per seguire la partita della sua squadra, l’Olympique Marsiglia. Il bambino, Kenzo, è affetto da una grave forma di cancro al cervello, era stato invitato in Corsica per realizzare il suo “sogno” di incontrare i giocatori dell’OM.

Invece, una bella serata per lui e la famiglia, si è trasformata in un incubo, visto che con i suoi genitori è stato bersaglio, all’interno dello stadio, di una vera e propria aggressione, con insulti e colpi. La società dell’Ajaccio ha parlato di “atti inqualificabili”: “il suo sogno si è subito trasformato in incubo quando Kenzo e i suoi genitori, che avevano sciarpe del Marsiglia, sono stati vergognosamente oggetto di violenze da parte di individui che sono entrati nella loro tribuna”. Al piccolo Kenzo, tuttavia, è stato concesso – nonostante lo spavento – di incontrare i suoi idoli subito dopo l’incontro. Sulla vicenda, la procura ha aperto un’inchiesta.

Foto: logo Ligue 1