Follia di Felipe Melo: il Fluminense perde al 95′, lui aggredisce l’addetto stampa avversario. Rischia una lunga squalifica

Follia nella notte di Felipe Melo, ex centrocampista di Inter, Juve e Fiorentina. Il brasiliano rischia di essere squalificato fino a un massimo 12 partite, oltre a ricevere una denuncia per aggressione fisica, per quanto accaduto nel recupero della partita tra Atlético–Go e Fluminense, gara del campionato brasiliano.

Siamo nei minuti finali della gara, l’Atletico GO segna al 95′ e vince la partita. A quel punto, Felipe Melo rincorre un uomo e lo spintona violentemente via. Si tratta dell’addetto stampa dell’Atletico che fa un bel volo, di diversi metri, cadendo a terra. Il motivo dell’aggressione, sarebbe quello di presunte frasi ingiuriose e insulti di quest’ultimo, verso la panchina del Fluminense. Felipe Melo ha preso un cartellino rosso perché aveva pensato di farsi giustizia da sé, ma scatendando una maxi rissa finale.

Per il gesto, Melo sarà ufficialmente deferito dal procuratore della Corte Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) per aver spintonato il tesserato. Secondo i media brasiliani Melo potrebbe essere giudicato ai sensi dell’articolo 254-A del Codice brasiliano di giustizia sportiva che prevede una sanzione che va dalle 4 all 12 giornate di squalifica.

In una nota ufficiale, il Fluminense ufficializza gli insulti e le provocazioni dell’addetto stampa dell’Atletico GO, a fine partita, ma la reazione di Felipe Melo non è accettabile.

top pessoas que eu partiria para porrada:

1-@_felipemelo_ , vulgo cachorro sarnento https://t.co/8PtK8VnkFh — ___allvesx (@___allvesx) June 17, 2024

Felipe Melo, Atletico-GO’nun Fluminense karşısında kazandığı galibiyet golünün ardından golü kutlayan kulübün basın görevlisini itti. pic.twitter.com/h6rCYzAbCU — Avrupa Fatihi (@AvrupaFatihiGSK) June 17, 2024

Foto: screen video