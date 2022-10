Folle accoltella 5 persone in un centro commerciale di Assago: tra i feriti Pablo Marì

Un uomo armato di coltello, un italiano di 46 anni, ha ferito quattro persone in un centro commerciale ad Assago, nella città metropolitana di Milano. Tre feriti sono in condizioni critiche. Coinvolto anche Pablo Marì, difensore del Monza, che si trovava al centro commerciale con moglie e figlio. Marì ora è al Niguarda in codice rosso, ma è cosciente e parla. Sul posto sono intervenuti ambulanze e forze dell’ordine, sono ignoti i motivi che hanno portato alla follia. L’uomo è già stato fermato dai carabinieri di Corsico.

Foto: twitter Monza