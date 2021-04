Foggia, un calciatore negativizzato: restano 13 i positivi al Covid

In casa Foggia un calciatore si è negativizzato dal Covid-19, resta comunque altissimo il numero dei positivi, ora a quota 13.

Ecco il comunicato del club:

“Proseguono gli allenamenti in casa rossonera, dove questo pomeriggio il gruppo a disposizione di mister Marchionni e del suo staff si è ritrovato per dare il via ufficiale alla marcia di avvicinamento al match di mercoledì pomeriggio col Palermo, valido per il recupero della 33^ giornata del campionato di Serie C.

Attivazione tecnica, circuito coordinativo tecnico-specifico e partitelle a tema per i satanelli che, da oggi, contano su un’unità in più: a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, infatti, un calciatore precedentemente positivo al Covid-19 è risultato negativo al tampone molecolare ed è stato reintegrato nel gruppo squadra, dopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la regolare ripresa dell’attività agonistica.

Il numero dei calciatori attualmente positivi al virus è dunque sceso a 13 elementi”.