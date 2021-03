Foggia, tutti negativi nel nuovo giro di tamponi. Annullato l’allenamento, la nota

Il Calcio Foggia 1920 comunica che, nella tarda mattinata di oggi, tutti i tesserati del gruppo squadra (eccetto i diciotto positivi già accertati) si sono sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi rapidi, che hanno dato esito negativo.

Gruppo che, inoltre, si è sottoposto anche ai tamponi molecolari, il cui risultato è atteso per la mattinata di domani.

Nel frattempo, la seduta di lavoro inizialmente programmata per il pomeriggio di oggi, è stata annullata dallo staff tecnico: gli allenamenti di gruppo riprenderanno non appena ci saranno tutte le condizioni necessarie per poter scendere nuovamente in campo.