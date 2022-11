Foggia, Lauriola: “Mi sono dimesso per permettere a tutti di lavorare al meglio”

Ve lo avevamo anticipato martedì e ieri è arrivata la conferma: Matteo Lauriola ha lasciato la carica da direttore sportivo del Foggia. Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Lauriola ha spiegato la scelta di presentare le proprie dimissioni: “La gestione è affidata a un nuovo consiglio di amministrazione. È come quando cade un Governo, decadono i ministri. Ora non so a chi mi devo rivolgere, né se i nuovi componenti del Cda ritengono opportuna la mia presenza. Ho deciso di uscire, per mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio. Se dovessi essere utile? Mi chiamino, mi propongano un programma e le condizioni. Viceversa, non posso far nulla”.

Foto: Sito ufficiale Foggia