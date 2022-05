Foggia, la rabbia social di Curcio: “Ti ha preso ma non posso darti il rigore… chissà che vuol dire”

Alessio Curcio, attaccante del Foggia, non ci sta dopo l’eliminazione dai playoff di Serie C per mano dell’Entella. I satanelli, allenati da Zeman, hanno reclamato per un calcio di rigore non assegnato a pochi minuti dalla fine, che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione.

L’attaccante, però, rivela una frase che gli avrebbe detto l’arbitro, dopo il contatto avuto in area della Virtus Entella.

“Ti ha preso ma non posso darti il rigore… chissà che vuol dire”, ha scritto l’attaccante, con le frasi che l’arbitro della gara, Di Graci della sezione di Como, gli avrebbe rivolto.

Polemica, quindi, in casa Foggia, con frasi, del direttore di gara, che faranno discutere.