Foggia, la nota del club: “Formalizzata protesta ad AIA e Lega Pro per l’arbitraggio col Lecco”

Il primo round della finale di andata dei playoff di Serie C se l’è aggiudicato il Lecco. Gli uomini di Foschi sono usciti vincitori dalla sfida dello Zaccheria grazie alla perla di Lepore all’84. Tanti gli episodi che hanno creato polemica intorno alla conduzione di gara, soprattutto in casa Foggia che ha mostrato il proprio disappunto sulla direzione di gara attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “È stata immediatamete formalizzata protesta all’AIA e alla Lega Pro per la direzione di gara fortemente discutibile e della decisione a monte di designare un arbitro della stessa regione e residente ad appena 40 km da Lecco”.

Foto: sito ufficiale