Foggia: “Inzaghi? Intanto guadagniamoci un futuro in Serie A. Potrebbero bastare 37-38 punti”

Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della scelta del Sassuolo di aver tenuto isolati i nazionali italiani dopo il cluster: “Condivido la scelta del Sassuolo. Ha dato l’ennesimo segnale di quello che è poi lo stile del Sassuolo e sia anche lo stile di altre società”.

Futuro in A con Inzaghi?

“Intanto guadagniamoci un futuro in questa categoria e lo faremo programmando con Pippo, come stiamo già facendo da due anni. Poi è ovvio, il mercato è imprevedibile non solo per i calciatori ma per tutti gli addetti ai lavori. Se avrà l’occasione di andare in un grande club significa che il Benevento ha portato bene anche a lui”.

Gaich?

“E’ un calciatore, per me, forte che può dire la sua in Serie A e, mettendo nelle gambe più partite e avendo più conoscenza sia del gruppo che del campionato stesso, ha ampi margini di miglioramento. Se dovessimo, toccando ferro, fare ancora la Serie A è un giocatore che terremo”.

Punti per rimanere in A?

“Credo che quest’anno 37-38 punti potrebbero anche bastare. Noi punteremo a fare più punti possibili ma è evidente che guardiamo ogni partita di chi ci sta dietro. Poi vedremo dove ci spingerà la quota salvezza”.

La stampa che Inzaghi ha regalato alla squadra un quadro raffigurante la festa dopo la vittoria con la Juve e con su scritto “Bisogna volere l’impossibile, perchè l’impossibile accada”.

“Ce l’ho in camera da letto. E’ qualcosa di bellissimo perché andare a vincere con la Juve è qualcosa di indescrivibile. Poi per una realtà come la nostra che cerca di costruirsi pian piano in questa categoria è vivere quelle domeniche che rappresentano dei sogni”.