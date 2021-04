Foggia: “I 3 punti oggi sono fondamentali”

Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato a DAZN pochi minuti prima della gara contro il Benevento, delicata sfida salvezza per i sanniti.

Queste le sue parole: “Mi aspetto tanto da tutti. Da Viola, da Lapadula, da questi ragazzi che hanno dato tanto e che ora devono coronare questo percorso con il raggiungimento della salvezza. Oggi non sarà una partita facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti”.

Foto: Sito Benevento