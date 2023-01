Foggia, Gemmi e i flop tra i ds di Serie B. Taibi tra rinnovo e sirene anche dall’estero

Il ruolo del direttore sportivo in Serie B è sempre più complicato. Bisogna essere bravi, ma soprattutto all’altezza di utilizzare il budget più o meno importante a disposizione. Si può avere un grande budget e spendere male, ma anche un piccolo budget e non valorizzarlo. In questa stagione non proprio bene: Gemmi a Cosenza è in discussione da settimane; Foggia a Benevento ha portato Fabio Cannavaro ma la intuizioni estive non hanno pagato; Valentini ad Ascoli andrà giudicato con calma, ci sono troppi punti di domanda. Anche Antonelli a Venezia deve dimostrare tanto, senza Galliani con la cassaforte sempre aperta. Oggi tutti potrebbero fare il direttore sportivo sportivo, bisogna vedere come. La Reggina si tiene stretto Massimo Taibi, parlano i risultati degli ultimi anni, un ciclo che è ripartito con l’avvento di Felice Saladini. Taibi sta bene alla Reggina, si sente di casa, ma il suo contratto non è lunghissimo e scadrà nel 2024. Ci sono discorsi aperti per rinnovarlo, ma occhio alle sirene dall’Italia e anche dall’estero.

Foto: Taibi Facebook