Foggia: “E’ un Benevento che regala orgoglio a tutti. Inzaghi sta dimostrando le sue qualità”

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ai microfoni di Ottochannel, ha parlato dopo il 2-0 di Udine e del momento straordinario delle Streghe, ha ringraziato pubblicamente dal presidente Vigorito il tecnico Inzaghi per il lavoro svolto in questi anni.

Ecco le sue dichiarazioni: “I ragazzi e la tifoseria meritano questa soddisfazione, ma il mio primo pensiero va a patron Vigorito. Chiamarlo presidente sembra quasi una limitazione, è una persona diversa dalle altre che ci mette nelle condizioni di crescere non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Sta portando avanti un progetto straordinario, sapevamo che rispetto a 2 anni fa non avremmo fatto la comparsa in questa Serie A. Stiamo bene ma la strada è ancora lunga per salvarci”.

Sui tifosi: “Siamo molto dispiaciuti perché non possiamo condividere questa gioia con la gente. Viviamo di passione ed entusiasmo, serate come questa lasciano un pizzico d’amaro in bocca perché gli spalti sono vuoti e i tifosi non possono essere fisicamente presenti al nostro fianco. Sentiamo però lo stesso il loro calore. Li vorremmo riabbracciare quanto prima allo stadio, anzitutto per festeggiare la fine di un incubo che sta tormentando il mondo intero. La priorità ovviamente è la salute, le abitudini sono cambiate e ci siamo adeguati nel migliore dei modi”.

Su Pippo Inzaghi: “Pippo lo conosco da 20 anni, è un ragazzo d’oro e stiamo parlando di un uomo straordinario. Si è rimesso in gioco alla grandissima dopo le difficoltà E’ ovvio che, dopo Venezia, aveva la possibilità di confrontarsi con la serie A, ma mi promise che in B sarebbe sceso soltanto per la causa giallorossa. Lo abbiamo gufato per farlo cacciare da Bologna. Battute a parte, rinunciò ad un anno di contratto pur di sposare il nostro progetto. Neanche il tempo di chiamarlo ed era già sulla strada di Benevento per programmare il futuro”.

Il segreto del Benevento: “Non voglio essere ripetitivo, ma abbiamo un presidente di livello assoluto. Un uomo di spessore e una persona intelligente e di capacità fuori dalla norma. Ora anche la serie A si sta rendendo conto di chi sia Oreste Vigorito, siamo felici che possa godersi un Benevento da record in un 2020 indimenticabile. La programmazione e l’organizzazione sono alla base di ogni risultato, siamo una società solida che cura ogni dettaglio e che consente a tutti i tesserati di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Sapevamo benissimo che era tutt’altro campionato, contro realtà di qualità assoluta e che ci potevano mettere in difficoltà, soprattutto in avvio. Abbiamo preso le misure e ci stiamo comportando nel migliore dei modi, ma guai ad abbassare la guardia”.

