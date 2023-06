Foggia, colpi d’arma da fuoco contro l’auto del capitano Di Pasquale

Dopo la finale playoff persa contro il Lecco, alcuni colpi di armi da fuoco sono stati esplosi nella notte tra domenica e lunedì contro l’auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale. La Jeep Renegade del difensore era parcheggiata presso lo stadio Zaccheria e alcuni dei colpi sono stati sparati anche sul finestrino del conducente. L’episodio, per il quale si ipotizza un tentativo di intimidazione e su cui stanno indagando gli agenti della Digos, è avvenuto poche ore dopo la sconfitta per 3-1 del Foggia a Lecco, nella finale di ritorno dei play off di Serie C.

Foto: Instagram Di Pasquale