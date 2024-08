Fofana si presenta a San Siro: “Faremo grandi cose. Sono molto felice”

Durante l’intervallo di Milan-Torino, è stato presentato al pubblico presente il nuovo acquisto rossonero Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha firmato questo pomeriggio fino al 2028 e arriva dal Monaco per circa 23 milioni di euro più bonus.

Fofana ha ringraziato i tifosi per i tanti applausi: “Buonasera a tutti. Sono molto felice di essere rossonero. Faremo grandi cose, forza Milan!“.

A first look at San Siro for Fofana 👏#MilanTorino #DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/EAjSE3hTYT

— AC Milan (@acmilan) August 17, 2024