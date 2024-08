Fofana: “Se ti chiama il Milan e l’allenatore ti fa gli occhi dolci non puoi dire di no”

Fofana, neo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa: “Quando l’allenatore ti fa gli occhi dolci e quando ti chiama il Milan… Beh, il Milan è una squadra molto potente, anche in Francia. Mi hanno presentato il progetto ed è in linea con i miei obiettivi. Con il Monaco ci sono state delle discussioni lungo la stagione per il rinnovo, ma io avevo voglia di andare altrove. Il campionato inizia stasera e volevo già essere in campo. Però spesso si dice che l’attesa aumenta il desiderio e sono felice di essere qui fra di voi. Ho avuto molta pazienza, mi hanno chiamato dicendomi di essere pazienze, lo sono stato, ed oggi sono qua. Ho parlato con il mister, in maniera molto celere. Mi ha detto che era molto contento di vedermi qua, che era molto entusiasta e che non vedeva l’ora di iniziare a lavorare con me. Sono molto felice di far parte oggi della sua squadra, anche perché quando ho giocato contro di lui in Francia ho sempre avuto difficoltà, anche perché lui ha espresso un tipo di gioco diverso rispetto a quello al quale siamo abituato noi in Francia”. Prosegue: “Non sono qui per sostituire Kessie, io sono io. Sono un centrocampista moderno, che deve lavorare in entrambe le parti del campo”. Un messaggio ai tifosi: “Non sono qui a promettere nulla. Il progetto mi è stato presentato, io ci aderisco. Voglio vincere, punto, stop”.

Foto: Instagram Milan