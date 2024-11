Fofana: “Lasciateci tempo, più avanti vedremo. Dieci anni fa consegnavo pizze, lì ho imparato la disciplina”

Sul nuovo progetto della Juve: “Motta è un ottimo allenatore. Lo scorso anno ha fatto un gran lavoro a Bologna, qualificandosi per la Champions. Quest’anno ha più qualità in squadra ed è normale stia portando il team in alto. Sarà una partita combattuta, vincerà il migliore”.

Milan ancora un po’ indietro: “Vogliamo ambire a posizioni più alte. Abbiamo ottenuto qualche risultato meno positivo, ma questo significa che c’è ancora molto margine di miglioramento, riducendo al contempo le vulnerabilità. Quando riusciremo a dare continuità al gioco e ai risultati, faremo la differenza. Ho fiducia nel lavoro del mister e nella qualità dei miei compagni di squadra. Sono certo che siamo sulla strada giusta”.

Il Milan punta allo scudetto?: “Certo, siamo il Milan. Il Milan deve puntare ogni anno allo scudetto. Dateci un po’ di tempo per lavorare e poi vedremo più avanti dove saremo”.

Si è subito adattato al nuovo campionato: “Sapevo quale fosse il progetto quando ho accettato. Abbiamo ampi margini di miglioramento e troveremo continuità nel gioco e nei risultati. Il mio compito è difendere e coprire gli spazi lasciati dai compagni, in una squadra che si muove molto. Io sono quello che si muove meno, coprendo i vuoti da giocatore nell’ombra. Mi sto abituando a questo ruolo, e mi piace perché mi permette di migliorare”.

Dieci anni fa era senza squadra, ci ripensa mai?: “Sempre. Mi serve per restare con i piedi per terra. Mi dico che sono partito con un po’ di ritardo, che sto cercando di recuperare. Per me è importante mettermi in discussione ogni giorno. Consegnavo le pizze, è stata un’esperienza che mi ha insegnato rigore e disciplina nel lavoro e mi ha permesso di guadagnare i miei primi soldi. Ora lascio sempre la mancia ai rider: so quanto sia importante. A Milano ho mangiato tante buone pizze, ma non esco spesso, preferisco stare a casa e guardare film”.

Sulla vittoria al Bernabeu: “È stata una bella vittoria contro un club assolutamente prestigioso, fa piacere e dà fiducia, ma alla fine sono solo tre punti. Siamo il Milan e vogliamo arrivare il più lontano possibile in ogni competizione”.