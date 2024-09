Fofana: “Benatia mi ha chiamato per portarmi a Marsiglia, ma ora voglio il Chelsea”

Originario di Marsiglia, Wesley Fofana quest’estate avrebbe potuto lasciare il Chelsea e vestire i colori della sua squadra del cuore. In un’intervista rilasciata a Free Foot, il difensore dei Blues ha rivelato che Medhi Benatia, direttore sportivo dell’OM, ​​lo aveva chiamato per cercare di convincerlo a tornare in Francia: “Ho ricevuto una chiamata che mi ha davvero colpito e sarebbe una bugia dire che non ho preso in considerazione questa possibilità. Si trattava di Medhi Benatia, direttore sportivo dell’OM, ​​e la cosa mi ha commosso. Tutti sanno perché… Sono un tifoso dell’Olympique Marsiglia, ma attualmente il mio obiettivo è riuscire ad avere successo al Chelsea, provare a giocare una partita dopo l’altra, vincere”.

Poi ha proseguito: Per quanto riguarda l’OM, ​​un giorno poi si vedrà. Ho un contratto fino al 2029, poi vedremo. Non l’ho mai nascosto, Marsiglia è la mia città, l’Olympique Marsiglia è il mio club, sono un tifoso dell’OM. Tra qualche anno scopriremo se sarò lì, ma potrei anche passare tutta la mia carriera al Chelsea”.

Foto: Twitter chelsea