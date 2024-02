Foden sulla possibilità di ripetere il Treble: “Anche se nessuno c’è mai riuscito, perché no?”

Phil Foden, attaccante del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 3-1 sul Copenaghen: “Mi sento decisamente in forma, credo di aver trovato quella continuità che non avevo da tanto tempo. Sono contento di aver partecipato a tanti gol e assist, è quello che mi piace fare e quindi sono soddisfatto. Stiamo giocando davvero molto bene”.

Poi ha proseguito: “Puntate a ripetere il treble? Nessun’altra squadra è mai riuscita a vincere due volte il treble però perché no, cercheremo di continuare così e ripetere ciò che abbiamo fatto l’anno scorso”.

Infine: “Che giocatore è Kevin De Bruyne? De Bruyne è un giocatore chiave, stiamo combinando molto bene ultimamente, è una gioia giocare insieme a lui”.

Foto: Instagram Manchester City