Foden su Julian Alvarez: “È un giocatore magico, ci affidiamo a lui per segnare grandi gol”

Phil Foden, trequartista del Manchester City, ha rilasciato un’intervista a TNT Sports sul compagno Julian Alvarez. Ecco le sue parole:

“È magico. Juli in questa stagione è stato il top, ha segnato molti gol, è qualcuno a cui possiamo affidarci e guardare con ammirazione adesso per segnare grandi gol. È entrato con il Lipsia e ha cambiato la partita, ed è un giocatore davvero importante per noi”.

Foto: sito ufficiale Manchester City