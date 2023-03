Foden operato di appendicite: ha lasciato il ritiro della Nazionale inglese

L’Inghilterra del ct Gareth Southgate non potrà contare su Phil Foden del Manchester City. Il duttile ventiduenne ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale inglese dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per appendicite acuta. Non affronterà l’Ucraina nella seconda partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. L’annuncio dei Tre Leoni.

