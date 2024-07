Foden: “L’atmosfera è fantastica, sarà una grande partita”

Phil Foden, attaccante dell’Inghilterra e del Manchester City, ha parlato al sito della Uefa dell’imminente match contro la Svizzera: “Sembra un’atmosfera fantastica. Oggi è una grande partita, le partite a eliminazione diretta ti danno pochi margini. Abbiamo lavorato duramente in allenamento su alcune cose e speriamo di poterle mettere in pratica oggi. È sicuramente importante che i giocatori d’attacco mostrino responsabilità in campo. Siamo tutti arrivati ​​a questo torneo in buona forma per i nostri Paesi, quindi tocca a noi dare spettacolo”.

Foto: Instagram Foden