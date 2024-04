Foden: “Ho scelto il 47 per mio nonno, non lo cambierò mai. Voglio che diventi un’eredità”

Intervenuto a It’s All Kicking Odd! Podcast, il talento del Manchester City, Phil Foden, ha così spiegato la scelta di indossare il 47: “Quando sei giovane non hai tanta scelta sul numero di maglia. Ce n’erano pochi liberi, ma l’unico che significasse qualcosa per me era il 47. Mio nonno è morto a 47 anni, quando ho saputo che era libero ho chiamato subito mio padre per dirglielo. Era molto emozionato. Da quel momento, ho iniziato ad amare il 47 e me lo sono anche tatuato. Credo che non lo cambierò mai. Voglio che diventi un’eredità. È un numero particolare, in pochi lo sceglierebbero. Vorrei che un giorno le persone dicessero: “Quello è il numero di Foden””.

Foto: Instagram Manchester City