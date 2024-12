Foden: “È dura senza Rodri. Guardiola? Adoro la sua onestà”

In una lunga intervista concessa al Times, Phil Foden ha parlato così del Pallone d’Oro a Rodri: “Il premio è meritato e dimostra quanto sia bravo Rodri. È stata dura senza di lui. Non abbiamo un 6 in quanto tale. Se qualsiasi altra squadra perdesse un giocatore del genere, anche loro avrebbero difficoltà. Si tratta di cercare di affrontare la situazione e trovare soluzioni”.

Su Guardiola: “Ti fa sapere quando è deluso e non ti dà fastidio. Mi piace la sua onestà. È esigente nei momenti giusti, ma ha anche quel lato carino che da fuori non si vede tanto, è affettuoso. Nello spogliatoio del City giochiamo tutti qualche palla prima di una partita importante. Noi siamo fatti così. Amiamo il calcio”.

Foto: Instagram Foden