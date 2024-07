Foden: “Abbiamo un grande spirito, non ci arrendiamo mai. Southgate? Ha creato una famiglia”

Phil Foden, stella della Nazionale inglese e del Manchester City, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Olanda, semifinale di Euro 2024.

Queste le sue parole: “Southgate? Era la sua 100a partita, è stato un grande risultato per lui. Alcuni ragazzi dicevano che volevano farlo per lui e vincere la partita con la Svizzera. Ci siamo riusciti. Gareth, essendo Gareth, non ha parlato di sé stesso: ha detto che è la cosa meno rilevante. Vincere nel modo in cui abbiamo fatto, ci dà quella sicurezza in più e quella coesione di cui abbiamo bisogno. E per Gareth condividere quel momento con i fan è stato speciale”.

Sulla cultura creata da Southgate: “Penso che sia questo che Gareth ha costruito fuori dal campo, una vera unione e una vera famiglia. Mi sembra che si possa vedere in campo. Ci spingiamo a vicenda sul rettangolo verde, non ci arrendiamo mai fino al fischio finale. Abbiamo segnato un paio di gol nel finale delle partite: ciò dimostra semplicemente il legame che abbiamo”.

