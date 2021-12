Focolaio nel reparto amministrativo del Lille: 20 persone positive. Per ora non ci sono casi nel gruppo squadra

La paura Covid torna a farsi sentire in tutto il mondo. Il Lille ha riscontrato in giornata un focolaio con 20 persone positive nel reparto amministrativo del club. Per ora il gruppo squadra è risultato tutto negativo ai tamponi effettuati e scenderà in campo questa sera contro Rennes. FOTO: Logo Lille