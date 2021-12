Focolaio Covid nel Sudtirol: 9 positivi nel gruppo squadra

Un focolaio Covid si è diffuso nel gruppo squadra delFc Südtirol. Sono al momento contagiati nove giocatori della squadra capolista del girone A della serie C con 6 punti di vantaggio sul Padova. A rilevare la positività il test molecolare. Uno choc per la società, che appena il 9 dicembre aveva aderito alla campagna vaccinale dell’azienda sanitaria, pubblicando un comunicato dal titolo che a posteriori non ha portato molta fortuna: “Un gol al Covid”.

Foto: Logo Sudtirol