Focolaio Covid nel Frosinone: riscontrati dieci casi positivi. Il comunicato

Il Covid continua a tormentare la Serie B. Anche il Frosinone ha comunicato poco fa numerosi casi presenti all’interno del gruppo squadra: “Il Frosinone Calcio, come già noto, comunica che – a seguito del posticipo di numero 2 giornate deciso dall’Assemblea di Lega di Serie B lo scorso 23 dicembre – ha stabilito di concedere il periodo feriale natalizio per i Componenti del Gruppo Squadra dal 23-12 al 29-12-2021. Parallelamente, è stato richiesto a tutti i componenti del gruppo squadra di effettuare, durante il periodo feriale ed a titolo personale, un tampone antigenico di controllo per verificare la presenza o meno di positività al Covid-19 prima della ripresa dell’attività agonistica prevista per il mattino del 30-12 p.v. Le risultanze di questi esami ottenute nella mattinata di oggi hanno evidenziato la presenza di dieci casi di positività. La Società, alla luce di tale situazione, si riserva la facoltà di sottoporre entro domani i rimanenti componenti del gruppo squdra ad esami ancor più approfonditi, all’esito dei quali, previa autorizzazione della locale ASL, verrà stilato un nuovo programma di ripresa dell’attività agonistica. Seguiranno ulteriori comunicazioni a riguardo”.

FOTO: Logo Frosinone