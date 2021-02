Focolaio Covid alla Cavese dopo la sfida col Monopoli. Tutti negativi i test dei pugliesi

Si è giocata domenica 21 febbraio la sfida tra il Monopoli e la Cavese, valida per la 26esima giornata di Serie C. Nonostante qualche problema accusato poco prima della gara, è dopo la sfida che in casa Cavese sono iniziati ad emergere un elevato numero di positivi all’interno del club fino a dilagare nella giornata di ieri. In virtù di questo, il Monopoli ha fatto sapere di aver immediatamente effettuato gli esami per monitorare la situazione dopo la sfida con gli aquilotti campani, ma dai test non sono risultate positività. Questa la nota dei biancoverdi: “La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito delle numerose positività al Covid-19 riscontrate tra calciatori, staff tecnico e dirigenti della Cavese Calcio 1919, i biancoverdi nella giornata di ieri, martedì 23 febbraio, si sono sottoposti al test molecolare, il quale, ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Venerdì 26 febbraio, tutto il gruppo squadra, effettuerà un nuovo ciclo di tamponi anti Covid-19″.