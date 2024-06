Fluminense, in 55 mila al Maracanà per il ritorno di Thiago Silva

Thiago Silva, difensore brasiliano ex Milan e Paris Saint-Germain è tornato in Brasile, al Fluminense. Incredibile l’accoglienza che ha ricevuto il centrale, infatti al Maracanà erano presenti 55 mila spettatori, record storico per il calcio brasiliano: mai nella storia del calcio verdeoro un giocatore aveva attirato allo stadio così tante persone. Il classe 1984 ha esaudito il proprio desiderio come affermato da lui stesso: “Potete star certi del fatto che questo era il mio desiderio, il mio sogno, il sogno della mia famiglia. Non sono venuto a giocare, non sono venuto solo a fare una passeggiata. Se andassi a fare una passeggiata, finirei la mia carriera e vivrei in Europa, dove si trova la mia famiglia. Mi divertirei molto di più. Ecco, continuerò ad avere l’impegno che ho sempre avuto nella mia carriera. E anche di più. E chi mi conosce sa quanto cercherò di lavorare per essere all’altezza sul campo. Non sono venuto a fare una passeggiata, ripeto…”.

Foto: instagram Thiago Silva