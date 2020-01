Roberto Floriano al Palermo, tutto come raccontato in esclusiva e con dovizia di particolari nei giorni scorsi. L’esterno offensivo leccese lascia il Bari e si lega al club rosanero. In alto la foto che ritrae il classe 1986 al momento della firma sul contratto pubblicata dal Palermo che piazza un colpo importante all’altezza delle grandi ambizioni.

Foto: Palermo Instagram