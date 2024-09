Florian Wirtz è un fenomeno. Non avevamo bisogno di scoprirlo, piuttosto sono arrivate conferme nel primo tempo di Rotterdam, esordio in Champions per il Bayer Leverkusen. Suoi due dei quattro gol dei tedeschi che sono andati comodamente all’intervallo con un margine incredibile sul Feyenoord. E poi la solita naturalezza, classe innata con un talento sopraffino, particolari non insignificanti che hanno ribadito come il trequartista classe 2003 abbia un futuro sempre più luminoso. La scorsa estate il Bayer aveva deciso di trattenerlo, malgrado i tentativi del Paris Saint-Germain, con il Real Madrid che ci ha messo gli occhi per il futuro. Quante vale? Tripla cifra abbondante, sempre più abbondante. E un’altra cartolina a colori da Rotterdam: Florian Wirtz, semplicemente un fenomeno.

Foto: Instagram Leverkusen