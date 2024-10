Florian Wirtz è nella lista dei desideri del Real Madrid

L’avvio di stagione di Florian Wirtz non può lasciare indifferenti: 6 gol e un assist in 9 presenze complessive. Numeri incredibili, che ci disegnano uno dei talenti più interessanti dell’intero ecosistema europeo. Un avvio stagionale di questo tipo non può, ovviamente, lasciare indifferenti. Secondo il quotidiano spagnolo AS, infatti, il Real Madrid sarebbe da tempo sulle tracce del giocatore, che già lo scorso anno nel Leverkusen ha mostrato grandi cose, trascinando la squadra alla vittoria della Bundesliga e alla finale di Europa League (sappiamo poi com’è finita). Il fantasista è valutato 150 milioni di euro, cifra ad oggi proibitiva, ma che con l’avvicinarsi alla scadenza del contratto nel 2027 tenderà chiaramente ad abbassarsi. Ma su di lui non ci sarebbe solo il club di Florentino Perez. AS parla anche del corteggiamento da parte del Manchester City, dato che Kevin Ke Bruyne non potrà (purtroppo) giocare per sempre. Vivo sul classe 2003 anche il Bayern Monaco, che sogna di riunire nella stessa squadra le due stelle più brillanti del firmamento tedesco, data la presenza nel club di Musiala.

Foto: Instagram Wirtz