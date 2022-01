FLORIAN NEUHAUS, TECNICA E VISIONE DI GIOCO AL SERVIZIO DEL GLADBACH

Nell’anticipo della 18a giornata di Bundesliga ieri il Borussia Mönchengladbach ha battuto in rimonta i campioni in carica del Bayern Monaco 2-1. Il temporaneo pareggio per gli ospiti è stato firmato da Florian Neuhaus, un vero e proprio gioiello per il club. Nato a 40 chilometri da Monaco il 16 marzo del 1997, Florian si è formato calcisticamente tra le fila del Monaco 1860 facendo tutta la trafila delle giovanili e arrivando a debuttare anche in prima squadra. Nel 2017, a causa di alcuni problemi economici societari, Neuhaus è costretto a lasciare il Monaco 1860. Il ‘Gladbach è stata la società più interessata e ha acquistato il suo cartellino. L’impatto con il nuovo club non è immediato: Florian viene mandato inizialmente in prestito al Fortuna Düsseldorf nella seconda divisione tedesca per farsi le ossa ed è protagonista nel risalita della squadra in Bundesliga. Nel 2018 viene aggregato finalmente nella rosa del Borussia diventando da quell’anno un vero e proprio perno della squadra allenata attualmente da Hutter. Anche la nazionale tedesca non ha potuto fare a meno di lui: nel 2020 è arrivato il debutto e anche il primo gol con la Germania in amichevole contro la Turchia e successivamente la partecipazione a Euro 2020. Insomma, Neuhaus è una mezzala con grandi doti tecniche e un’importante visione di gioco. Un giocatore importante sul quale ci sono molti top club europei, anche se difficilmente il Borussia potrà fare a meno di lui.

FOTO: Twitter Borussia