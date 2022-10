Lorenzo Insigne: “Abbiamo perso una figlia”

Lorenzo Insigne, ex fantasista del Napoli, ha parlato per la prima volta ai media dopo il dramma familiare che lo ha colpito: “E’ noto che io abbia dovuto affrontare problemi personali in queste ultime settimane, ma forse non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Faccio fatica a spiegare perché non me la sento. Stiamo cercando di andare avanti uniti come abbiamo sempre fatto. Abbiamo altri due splendidi bimbi, ci permettono di stare spensierati, però il pensiero ci va sempre. E’ sempre nei nostri pensieri quello che ci è accaduto”.

Foto: twitter Napoli