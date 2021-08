Florenzi vuole solo il Milan: si può sbloccare presto

Alessandro Florenzi vuole il Milan a ogni costo, lo ritiene un premio importante alla sua carriera. Rientrato alla Roma dal prestito al Paris Saint-Germain, ritiene il club rossonero una soluzione ideale per ripartire. E il Milan lo vede di buon occhio, non fosse altro che per la sua esperienza (fondamentale per un proficuo ritorno in Champions) senza dimenticare la duttilità di Florenzi che può giocare in diversi ruoli. Adesso si tratta di trovare una via di mezzo tra il diritto di riscatto, che vorrebbe il Milan, e l’obbligo, chiesto dalla Roma che non vorrebbe rivalutare ogni anno la posizione di Florenzi. Ma la Roma può cedere a maggior ragione se il diritto fosse accompagnato da un prestito leggermente oneroso, si lavora in questo senso con la fiducia di arrivare a una soluzione. Anche perché la Roma è consapevole di non avere altre soluzioni.

Foto: Twitter personale Florenzi