Florenzi: “Vincere soffrendo è importante per il futuro. Il Milan è una famiglia”

Alessandro Florenzi è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Milan sull’Empoli. L’ex Roma ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita: “Non ho corso solo io. Siamo tutti stanchi, ma molto felici per questa vittoria che in un modo o in un’altra doveva venire. Col 2-0 saremmo stati più felici perché l’avremmo gestita meglio, ma vincere così e soffrire ci può dare qualcosa per il futuro”.

Le motivazioni sono state decisive: “L’Empoli gioca molto bene e ha corso tantissimo, ma dentro di noi avevamo quella voglia che in momenti del genere fa la differenza”.

Sull’Inter e le due partite in meno: “Rappresenta poco, perché loro hanno due partite in cui faranno il massimo. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a sabato prossimo quando ci sarà un’altra battaglia”.

Sul Milan che lo ha fatto sentire a casa e sul futuro: “Qui ho trovato ambiente molto bello. Una famiglia che mi ha accolto. Poi io ci ho messo del mio non facendo mai mancare professionalità e impegno. Sono a disposizione del mister, a giugno vedremo”.

