Florenzi torna a correre sul campo: “Step by step”

Il brutto infortunio e la conseguente operazione al bicipite femorale avvenuta in settembre hanno costretto Alessandro Florenzi a rimanere ai box. Il terzino è volato a Dubai insieme al Milan e, come testimonia il post pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram, ha ripreso a correre sul campo: “Step by step” il messaggio che accompagna l’immagine.

Foto: Florenzi Instagram