Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi ha parlato della corsa scudetto del prossimo campionato che vede Inter e Juventus come le principali rivali del suo Milan: “Inter e Juve favorite per il titolo secondo i bookmakers? Lo dicevano anche nel 2021 e poi… Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno”.

Foto: Instagram Florenzi