Florenzi: “Sono stati giorni duri, ma le qualità si vedono nelle difficoltà. Ora rialziamoci”

Attraverso il proprio profilo Instagram, anche il terzino azzurro Alessandro Florenzi è tornato sulla cocente delusione seguita all’esclusione dal prossimo Mondiale a causa della sconfitta contro la Macedonia del Nord: “Quando indossi la maglia della Nazionale e canti l’inno di Mameli assieme a tutto lo stadio non c’è alternativa: vuoi solo vincere. Quelle note ti entrano dentro, e sei pronto davvero a tutto. Per la tua squadra e per la tua nazione. Così come abbiamo fatto a Wembley, così volevamo fare a Palermo”.

Florenzi prosegue: “Sono stati giorni duri ma la qualità degli uomini si vede nelle difficoltà. Si dice che nel calcio come nella vita si cade, ci si rialza e si combatte, io voglio pensare che la vita ci abbia dato un segnale e sono sicuro che ci porterà ad un futuro migliore. Sempre insieme nella buona e nella cattiva sorte”.

Foto: Instagram personale Florenzi