Alberto De Rossi lascia la Roma Primavera dopo 29 anni. A salutare l’ormai ex tecnico delle giovanili dei giallorossi è Florenzi uno dei tanti ragazzi cresciuti dal padre dell’ex capitano della Roma Daniele su Instagram: “Sei stato per 29 anni il padre di ragazzi che coltivavano un sogno. Bisogna solo dirti grazie per tutto quello che hai fatto. In bocca al lupo Mister!”

Foto: Twitter Florenzi