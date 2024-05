Florenzi risponde a Retegui. Milan-Genoa è 1-1 al 45′

E’ finito 1-1 il primo tempo tra Genoa e Milan, nella gara delle 18 della domenica di Serie A. Una partita che vede lo sciopero della Curva milanista, che ha accolto le squadre in campo con striscioni chiari sul futuro.

Al 4′, subito rigore per il Genoa, dagli 11 metri, non sbaglia Retegui per il vantaggio ospite. Al 13 la risposta del Milan, con il palo di Pulisic. Alla mezz’ora, chance per il Genoa con Frendrup che per poco non trova la porta e il raddoppio per gli ospiti. Nel finale di tempo il Milan ha diverse occasioni per pareggiare. Al 39′, Martinez salva con una grande parata su Theo Hernandez, che da distanza ravvicinata aveva indirizzato in rete un ottimo colpo di testa.

Il pareggio arriva al 46′, palla di Chukwueze nel mezzo, dove devia di testa Florenzi che trova l’1-1 a fine primo tempo. Florenzi ritrova il gol dopo due anni (maggio 2022).

Foto: Instagram Florenzi