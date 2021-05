Florenzi: “Mourinho una boccata d’ossigeno per la Roma, spero nello scudetto”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi, giocatore del Psg, ha parlato della Serie A e del suo futuro: “Resterò sempre un tifoso della Roma, questo nessuno può togliermelo. Mi auguro che Mourinho possa davvero far bene. Il contesto romano è difficile ma lui è uno dei migliori in assoluto, è una boccata d’ossigeno. Scudetto? Lo spero, se non altro da tifoso per andare a festeggiare al Circo Massimo…”.

Foto: Instagram personale