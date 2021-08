Florenzi-Milan, ok del Fondo. Partenza domattina, poi visite

Alessandro Florenzi al Milan. La svolta è arrivata alle 18, il Fondo Elliott ha dato il via libera per il prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto a circa 5 milioni. Un leggero ritardo di circa 24 ore rispetto alla tabella di marcia. Florenzi partirà domattina da Roma per Milano e sarà pronto per le visite mediche. Un rinforzo importante per Pioli, considerata la duttilità dell’ormai ex giallorosso reduce da una positiva esperienza con il Paris Saint-Germain.

Foto: Twitter Roma