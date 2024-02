Florenzi: “Meritavamo la vittoria. Ci vuole equilibrio nei giudizi”

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il pareggio con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Un punto che portiamo a casa con amarezza, è stata una delle prestazioni più convincenti di quest’anno. Abbiamo approcciato bene la gara, non era facile ma alla fine ai punti dovevamo vincerla noi. Stasera senza un rigore al 97′ il PSG perde contro il Rennes, noi siamo passati come dei brocchi e penso che nella vita ho imparato una cosa importante che ci vuole equilibrio sia quando si perde che quando si vince. Non c’è stato tanto equilibrio nei nostri confronti”.

Leao ha segnato i gol di Mbappé e Vinicius? “Tutti sanno quello che penso di Rafa, voglio dire che pretendo da lui prestazioni molto simili a quelle di stasera”.

Leao va stimolato? “E’ un ragazzo molto sensibile, soprattutto verso quello che si dice da fuori. Anche la sua esultanza, deve stare tranquillo e sa che dietro ha una squadra che lo spingerà sempre anche quando gli altri dicono che non sia all’altezza di altri campioni. Non gli manca tanto, spero che si sia sbloccato”.

Hai giocato alto stasera. “Dipendeva molto da chi mi veniva a prendere, ad un certo punto c’era Ederson e avanzavo. Ho trovato un po’ più di spazio, ho le qualità adatte così che i miei cross diventino pericolosi”.

Foto: twitter Milan