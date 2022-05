Florenzi: “L’eliminazione con la Macedonia? Difficile da capire ma non abbiamo rimpianti”

In occasione del secondo giorno di ritiro a Coverciano, ha parlato in conferenza stampa Alessandro Florenzi che è tornato a parlare della sconfitta contro la Macedonia: “Se fossimo usciti dal Mondiale in una ipotetica finale col Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Nord Macedonia che non è al nostro livello. Però il calcio ti insegna che nessuna gara è scontata e l’insegnamento è questo: giocare tutte le gare come una finale. Anche se poi pure a Palermo l’abbiamo giocata, tirando 50 volte in porta… Mi prendo l’insegnamento. Capire perché siamo usciti è ancora un po’ difficile. Per me nelle gare di qualificazione abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Non ho rimpianti sul gioco che abbiamo espresso”.

Sulla Nations League, l’ex giallorosso esclama: “Siamo abituati a giocare tante gare ma credo che anche per questo motivo il mister ha portato tanti giocatori. Non penso sia una competizione ridicola, ma se avesse portato al Mondiale sarebbe stato meglio”.

Foto: Twitter Florenzi