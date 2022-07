Florenzi: “La magia Scudetto c’è ancora, ma va alimentata per non farla spegnere”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi ha parlato del segreto dei rossoneri della stagione dello Scudetto: “Il gruppo. Il mister ci ha detto una frase: ‘Il successo cambia le persone’. Dobbiamo far sì che a noi non avvenga. Il mister in questo è molto bravo. La magia da Scudetto c’è, la sento, però va alimentata. Altrimenti si spegne”.

Foto: Instagram Florenzi