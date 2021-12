Florenzi: “Il gol annullato è frustrante. Scudetto? Nulla è perduto, ci crediamo”

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta con il Napoli.

Questa la sua analisi: “Il gol annullato? Quando l’ho rivisto, proprio adesso, pensavo il fuorigioco fosse in un altro momento. È stato frustrante vedere un gol così annullato, si potevano prendere altre decisioni ma non posso biasimare l’arbitro”.

Scudetto: “Sicuramente ci crediamo, nulla è perduto, siamo a dicembre e manca mezzo campionato. Siamo arrabbiati per questo ko immeritato, ma usciamo dal campo con la consapevolezza di aver fatto un’ottima partita”.

Stanchezza: “Prevedibili e stanchi sono cose diverse. Non penso siamo stanchi, i dati non lo dicono e noi non ci sentiamo stanchi. Possiamo sempre migliorare, nelle ultime sette abbiamo preso tanti gol e quello di stasera è stato un demerito nostro. Gli altri sono arrivati per disattenzioni facili, cose che dobbiamo migliorare. Stiamo facendo un buon campionato e non penso che siamo stanchi”.

Foto: Twitter Milan