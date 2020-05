Florenzi: “Ho rifiutato l’Inter, ecco perché. Totti e De Rossi mi hanno scritto…”

Durante una chiacchierata social con Marco Montemagno, Alessandro Florenzi ha svelato alcuni aneddoti sul suo passato: “La Roma? Difendere la maglia della propria città è un grande orgoglio e una grande responsabilità. Hai sempre gli occhi puntati, ma è una bella responsabilità. Ho un rapporto unico, con De Rossi e Totti ci sentiamo spesso. Mi hanno scritto e chiamato sempre quando sono andato via, sono legato a loro a vita, sono stati il mio cammino. Devo a loro come mi sono formato come uomo e calciatore, mi hanno insegnato la strada del romanismo e la Roma, posso solo ringraziarli a vita. L’Inter? Ho rifiutato l’Inter quando ho rinnovato con la Roma, c’era un’offerta importante dei nerazzurri, ma seguendo il mio cuore ho deciso di restare alla Roma. Fonseca? Una persona importante per me, è stato uno dei pochi allenatori veri, che dice quello che pensa, è stato molto chiaro con me. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto cosa pensava e insieme abbiamo deciso. A giugno, quando tornerò, riparleremo. E’ un uomo e una persona top”, ha chiuso Florenzi.

Foto: Twitter ufficiale Roma