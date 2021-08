Florenzi ha scelto il Milan. La Roma vuole garanzie sulla formula

Alessandro Florenzi è in partenza dalla Roma, ha scelto il Milan. Il club giallorosso ha aperto, ma chiede garanzie sulla formula. Non intende darlo in prestito con diritto di riscatto e anche sull’obbligo cerca una soluzione che possa tutelarla. Ovviamente l’esterno destro ha aperto al trasferimento, per il Campione d’Europa sarebbe un rilancio importante dopo la parantesi con il Paris Saint-Germain. Il Milan è andato su Florenzi dopo le difficoltà incontrate con il Manchester United per Dalot, ora servono gli accordi totali.

Foto: Twitter personale